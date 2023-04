Gerichtssaal Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Prozess um Tod bei illegalem Motorradrennen Von dpa | 28.04.2023, 15:32 Uhr

14 Monate nach einem tödlichen Verkehrsunfall bei einem mutmaßlich illegalen Motorradrennen in Hiddenhausen beginnt am 10. Mai der Prozess vor dem Landgericht Bielefeld. Angeklagt sind laut Mitteilung von Freitag zwei 19 und 24 Jahre alte Männer aus Herford. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden die Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge vor.