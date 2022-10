Prozess um Bankmanager vor Abschluss Foto: Guido Kirchner/dpa/Archivbild up-down up-down Gerichtsprozess Prozess um „Mr. Sparda“: Privater Luxus auf Spesen? Von dpa | 15.10.2022, 09:21 Uhr

Jahrelang soll ein Bankmanager in Münster privat über seine Verhältnisse gelebt haben. Über seinen Arbeitgeber rechnete er den Luxus ab. Das Landgericht will in dem Fall jetzt zu einem Urteil kommen. Angeklagt ist ein Millionenschaden.