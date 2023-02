Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Prozess um Messerattacke vor 21 Jahren: Drei Jahre Haft Von dpa | 10.02.2023, 15:00 Uhr

Für eine lebensgefährliche Messerattacke vor 21 Jahren in Neuss ist ein 43-Jähriger zu drei Jahren Haft wegen versuchten Totschlags verurteilt worden. Das Düsseldorfer Landgericht sprach den Mann am Freitag schuldig, sah den Anklagevorwurf des versuchten Mordes aber als nicht erwiesen an.