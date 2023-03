Oliver Pocher Foto: Monika Skolimowska/dpa/Archivbild up-down up-down Medien Prozess um Angriff auf Oliver Pocher verschoben Von dpa | 28.03.2023, 15:09 Uhr

Die Attacke auf den Comedian Oliver Pocher am Rande eines Boxkampfs wird nicht wie geplant am Freitag vor dem Dortmunder Amtsgericht verhandelt. Die Verhandlung wurde aufgehoben, nachdem Pochers Anwalt in den vergangenen Tagen Schriftsätze „mit großem Umfang“ eingereicht hatte, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Diese müssten nun auf mögliche neue Beweismittel geprüft werden, was laut der zuständigen Richterin bis Freitag nicht zu schaffen sei. Ein Ersatztermin steht noch nicht fest.