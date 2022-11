Eine Ausgabe der Strafprozessordnung liegt in einem Gerichtssaal Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Nordrhein-westfalen Prozess um 2,3 Tonnen unversteuerten Shisha-Tabak Von dpa | 09.11.2022, 02:48 Uhr

Fünf Männer, die einem deutsch-arabischen Familien-Clan zugerechnet werden, müssen sich wegen 2,3 Tonnen unversteuertem Shisha-Tabak in Düsseldorf vor Gericht verantworten. Der Prozess am Landgericht beginnt am heutigen Mittwoch.