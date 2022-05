ARCHIV - Eine Figur der blinden Justitia. Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild FOTO: Sonja Wurtscheid Gericht Prozess: Polizeibeamter schildert Rettung von Geldboten Von dpa | 02.05.2022, 14:46 Uhr | Update vor 1 Std.

Im Strafprozess gegen Reemtsma-Entführer Thomas Drach sind am Montag Polizeibeamte zu einem Raubüberfall im März 2019 am Flughafen Köln/Bonn vernommen worden. Bei der Drach zur Last gelegten Tat war auch ein Geldbote angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Drachs Mitangeklagter soll laut Anklage Fahrer des Fluchtwagens gewesen sein.