Der Prozess wegen Körperverletzung mit Todesfolge vor dem Landgericht Mönchengladbach wird heute fortgesetzt. Rund sieben Wochen nach Prozessbeginn werden die Plädoyers erwartet. Auch das Urteil könnte gesprochen werden. Nach dem Fund von Teilen der Leiche eines 48-jährigen Obdachlosen in einem Park stehen dessen mutmaßliche Peiniger vor Gericht.



Auf der Anklagebank sitzen drei Männer im Alter zwischen 32 und 34 Jahren. Einer von ihnen soll den Obdachlosen im Oktober 2018 gewaltsam in seine Wohnung geholt und dort mehrere Wochen festgehalten haben. Die Angeklagten sollen den Mann getreten und geschlagen haben. Anfang Dezember 2018 soll der 48-Jährige wegen der erlittenen Verletzungen leblos zusammengebrochen sein.



Das Trio soll die Leiche in einen Koffer gepackt und im Unterholz eines Parks in Mönchengladbach versteckt haben. Als eine Frau Monate später der Polizei davon erzählte, begann die Suche. In dem Park wurden Knochen entdeckt, die dem Obdachlosen zugeordnet wurden.



Im Prozess schwiegen die Angeklagten. Nach ihrer Festnahme hatten sie sich gegenseitig bezichtigt. Sie müssen bei einer Verurteilung mit mehrjährigen Haftstrafen rechnen.