Bonn Prozess: Joggerin in Wald angegriffen Von dpa | 07.08.2023, 16:00 Uhr | Update vor 31 Min.

Wegen eines Überfalls auf eine Joggerin muss sich seit Montag ein 21-jähriger Mann vor einer großen Strafkammer des Bonner Landgerichts verantworten. Die Anklage wirft ihm sexuelle Nötigung mit Waffen und Körperverletzung vor. Der arbeits- und obdachlose Junkie soll im April 2023 gegen 19 Uhr an einem Waldweg in Lohmar (Rhein-Sieg-Kreis) gestanden haben, als die 40-jährige Mutter von fünf Kindern ihre Runde lief. Die Frau sah, dass der schwarz gekleidete Mann mit Kapuze eine Hand in der Hosentasche hatte und beschleunigte. Sie alarmierte per Handy ihren Mann.