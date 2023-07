Landgericht Köln Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Kölner Landgericht Prozess in Köln: Angeklagter soll Liebhaber erstochen haben Von dpa | 26.07.2023, 13:52 Uhr | Update vor 46 Min.

Wegen Totschlags an seinem mutmaßlichen Geliebten ist seit Mittwoch ein 33 Jahre alter Mann vor dem Kölner Landgericht angeklagt. Die Staatsanwaltschaft legt dem Iraker zur Last, am 20. November 2022 seinen Landsmann, mit dem er eine rund einjährige geheime Beziehung geführt haben soll, mit einem Messer getötet zu haben. Motiv soll gewesen sein, dass das spätere Opfer dem Angeklagten gedroht habe, dessen Ehefrau die homosexuelle Beziehung zu offenbaren.