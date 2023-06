Prozess Foto: Uwe Lein/dpa/Symbolbild up-down up-down Terror Prozess gegen mutmaßliche IS-Anhänger nun ohne Zuschauer Von dpa | 12.06.2023, 12:28 Uhr

Der Hamburger Prozess gegen zwei mutmaßliche Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aus Bremerhaven und Iserlohn (NRW) geht ohne Zuschauer weiter. Vor der angekündigten Aussage der beiden Angeklagten schloss der Staatsschutzsenat am Hanseatischen Oberlandesgericht am Montag die Öffentlichkeit aus. Wegen des jugendlichen Alters der Beschuldigten zur Tatzeit überwiege der Erziehungsgedanke des Jugendstrafrechts das Interesse der Öffentlichkeit, erklärte das Gericht. Die Verteidiger hatten den Ausschluss beantragt. Zur Urteilsverkündung sollen Zuschauer wieder zugelassen sein.