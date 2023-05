Protest gegen das Konzert von Roger Waters Foto: Oliver Berg/dpa up-down up-down Kundgebung Protest gegen Roger Waters vor dem Kölner Dom Von dpa | 08.05.2023, 18:51 Uhr

Unter dem Motto „Keine Bühne für Antisemitismus“ haben am Montagabend Menschen vor dem Kölner Dom gegen das Konzert von Pink-Floyd-Mitbegründer Roger Waters am Dienstag in der Lanxess-Arena demonstriert. Nach ersten Angaben sei eine zweistellige Teilnehmerzahl gemeldet worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Veranstalter hatten laut Polizeiangaben vorab 500 Teilnehmer angemeldet. Die Kundgebung wurde von der Kölnischen Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit gemeinsam mit der Synagogen-Gemeinde Köln organisiert. Weitere Beteiligte waren unter anderem die Deutsch-Israelische Gesellschaft Köln, der Evangelische Kirchenverband Köln und Region und das Katholische Stadtdekanat Köln.