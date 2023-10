Zweite Demo Protest gegen Polizeigewalt nach Schüssen auf 19-Jährigen Von dpa | 07.10.2023, 17:26 Uhr | Update vor 22 Min. Blaulicht Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach Schüssen auf einen 19 Jahre alten Autofahrer im vergangenen Juni ist am Samstag in Herford zum zweiten Mal gegen Polizeigewalt demonstriert worden. Laut Polizeiangaben nahmen rund 1000 Menschen an der Kundgebung teil. „Alles ganz friedlich“, sagte eine Sprecherin am Nachmittag.