Protest gegen Missbrauch: Woelki-Karnevalswagen vor dem Dom Von dpa | 30.06.2023, 20:24 Uhr

Mit einem Karnevalswagen des Düsseldorfer Wagenbauers Jacques Tilly haben Aktivisten am Freitag vor dem Kölner Dom gegen die Vertuschung von Missbrauch protestiert. Die Großskulptur zeigt, wie der Teufel den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki mit sich wegziehen will, während der sich mit aller Kraft am Dom festklammert und das Kirchengebäude dadurch zum Einsturz bringt.