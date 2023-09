Justiz Prominente bitten Baerbock um Hilfe für Wikileaks-Gründer Von dpa | 08.09.2023, 09:40 Uhr | Update vor 20 Min. Annalena Baerbock Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa up-down up-down

Zahlreiche Prominente aus Politik, Kultur und Medien haben Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) aufgefordert, sich bei ihrem anstehenden USA-Besuch für die Freilassung von Wikileaks-Gründer Julian Assange einzusetzen. „Wir erwarten, dass Sie als Mitglied der Bundesregierung bei Ihren bevorstehenden Gesprächen in Washington etwa mit Ihrem Amtskollegen Antony Blinken den Fall Assange zur Sprache bringen und sich deutlich für ein Ende der Verfolgung von Assange einsetzen“, schreiben die Unterzeichner in einem von Enthüllungsjournalist Günter Wallraff initiierten offenen Brief, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Baerbock solle sich der Forderung anderer Regierungen nach einer Freilassung von Assange anschließen.