TV-Show „Promi Big Brother": Khan trifft auf Menderes und Jörg Knör Von dpa | 14.11.2022, 11:51 Uhr

Viel Dschungel-Erfahrung, wieder ein Fußball-Kommentator und sicherlich Zoff-Potenzial: Das Haus der neuen Staffel „Promi Big Brother“ füllt sich so langsam. Wie der Sender Sat.1 am Montag verriet, wird unter anderem Sänger Jay Khan in die von Fernsehkameras dauerüberwachte Behausung einziehen. Seinen Durchbruch hatte er einst mit der Boyband US5 („Maria“). Zudem bringt er einschlägige Erfahrung im Reality-TV mit: 2011 weilte Khan bereits im RTL-Dschungelcamp. Dort bandelte er unter großer medialer Anteilnahme mit Kollegin Indira Weis an, auch wenn den beiden das nicht jeder abnahm. Wer Trash-TV mag, dürfte die Romanze noch vor Augen haben.