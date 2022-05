ARCHIV - Die Mevlüde-Genc-Medaille. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Archivbild FOTO: Roland Weihrauch Gesellschaft Projekt für zugewanderte Frauen erhält Mevlüde-Genç-Medaille Von dpa | 18.05.2022, 16:29 Uhr

Das Projekt „PerMenti“, das zugewanderte Frauen in ihrer beruflichen Entwicklung unterstützt, erhält die Mevlüde-Genç-Medaille des Landes Nordrhein-Westfalen. Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) werde die Auszeichnung am 25. Mai in Dortmund verleihen, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch in Düsseldorf mit.