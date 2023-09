Kultusministerkonferenz Prognose: Schülerzahl steigt in NRW auf 2,8 Millionen Von dpa | 20.09.2023, 17:29 Uhr | Update vor 1 Std. Lehrerin und Schüler Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Zahl der Schüler in Nordrhein-Westfalen wird laut neuer Prognose der Kultusministerkonferenz in den kommenden zehn Jahren ansteigen. Von derzeit gut 2,5 Millionen Schülerinnen und Schülern werde die Gesamtzahl auf 2,8 Millionen im Jahr 2033 steigen. Erst danach wird die Zahl der Prognose zufolge sinken. Die Prognose, aus der der Lehrerbedarf abgeleitet wird, wurde am Mittwoch vorgestellt.