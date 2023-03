Lehrerin und Schüler Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Schulen Prognose: NRW muss bis 2031 79.000 Lehrkräfte einstellen Von dpa | 15.03.2023, 15:06 Uhr

Nordrhein-Westfalen muss einer neuen Prognose zufolge bis zum Schuljahr 2031/22 rund 79.000 Lehrerinnen und Lehrer einstellen, um den Bedarf über alle Schulformen hinweg decken zu können. Zur Verfügung stehen in dem Zeitraum voraussichtlich nur rund 74.500 grundständig ausgebildete Lehrkräfte, wie das Schulministerium am Mittwoch mitteilte. Es müssten also zusätzlich 4500 Lehrkräfte eingestellt werden, um die Lücke zu füllen. Der Lehrkräftemangel sei „bundesweit die mit Abstand größte Herausforderung für unsere Schulen“, sagte Schulministerin Dorothee Feller (CDU).