Katastrophenschutz Probealarm: Sirenengegeheul und Handyschrillen in NRW Von dpa | 08.12.2022, 12:42 Uhr

Sirenen heulen, Handys schrillen: Beim bundesweiten Warntag ist es am Donnerstag auch in Nordrhein-Westfalen um 11.00 Uhr laut geworden. Ausgelöst wurde die Warnung vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn. Erstmals wurde dabei über das Cell Broadcast System eine Warnung über die Mobiltelefone verbreitet.