Privatsammlung von Peter Ustinov wird versteigert Von dpa | 06.06.2023, 10:52 Uhr

Die Privatsammlung des Schauspielers Peter Ustinov (1921-2004), bekannt als Kaiser Nero aus dem Hollywood-Epos „Quo vadis“ und als Detektiv Hercule Poirot aus einer Reihe von Agatha-Christie-Verfilmungen, wird im Juli in Paris versteigert. Das teilte das Auktionshaus Sotheby's am Dienstag in Köln mit. Neben Kunstobjekten aus Ustinovs Häusern in Frankreich und der Schweiz würden auch Werke von Pierre-Auguste Renoir, Félix Vallotton, Natalja Gontscharowa, Alexander und Nadia Bernois sowie eine Auswahl von Zeichnungen alter Meister sowie Erinnerungsstücke und kommentierte Drehbücher versteigert. Es soll eine Live-Auktion am 6. Juli in Paris geben und eine Online-Auktion vom 30. Juni bis zum 7. Juli.