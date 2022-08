ARCHIV - Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan Markle bei einem Auftritt in New York. Foto: Seth Wenig/AP/dpa/Archiv FOTO: Seth Wenig up-down up-down Royals Prinz Harry und Herzogin Meghan kommen nach Deutschland Von dpa | 15.08.2022, 10:50 Uhr

Der britische Prinz Harry (37) und seine Frau Herzogin Meghan (41) kommen am 6. September nach Deutschland. Das bestätigte eine Sprecherin der beiden am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Nach dpa-Informationen wird das Paar an einer Veranstaltung zu den Invictus Games in Düsseldorf teilnehmen.