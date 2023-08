Münster Premiere der „Westfälischen Friedenskonferenz“ mit Pistorius Von dpa | 16.08.2023, 12:25 Uhr | Update vor 9 Min. Boris Pistorius Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Archivbild up-down up-down

Die erste „Westfälische Friedenskonferenz“ steht mit prominenten Teilnehmern im Zeichen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der Lage im Nahen Osten. Zur Premiere der eintägigen Konferenz am 15. September im Historischen Rathaus in Münster werden als zentrale Gäste Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sowie Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko erwartet, wie die veranstaltende Wirtschaftliche Gesellschaft für Westfalen und Lippe (WWL) am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte.