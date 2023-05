Henkel Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa/Archivbild up-down up-down Konsumgüterkonzern Preiserhöhungen: Henkel startet mit Umsatzplus ins Jahr Von dpa | 04.05.2023, 09:50 Uhr

Der Konsumgüterkonzern Henkel ist wegen höherer Verkaufspreise mit einem Umsatzplus ins neue Jahr gestartet. Damit gibt der Konzern gestiegene Rohstoff- und Logistikkosten an seine Kunden weiter. Trotz sinkender Verkaufsmengen stiegen die Erlöse aus eigener Kraft um 6,6 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro, wie der Konzern am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Dabei stiegen die Umsätze in beiden Geschäftsbereichen.