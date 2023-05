Ina Brandes Foto: David Young/dpa up-down up-down Landtag Preise in Mensen und Uni-Cafés sollen ab Juni wieder sinken Von dpa | 25.05.2023, 14:34 Uhr

Die stark gestiegenen Preise in Mensen und Cafés der Studierendenwerke in Nordrhein-Westfalen sollen ab Juni wieder auf das Niveau von Ende 2022 sinken. Das kündigte NRW-Wissenschaftsministerin Ina Brandes (CDU) am Donnerstag im Landtag an. Sämtliche für 2023 geplanten Preiserhöhungen würden ausgesetzt. Damit sollen die Mahlzeiten für Studierende weiterhin erschwinglich bleiben.