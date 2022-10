Universität Foto: Britta Pedersen/dpa/Symbolbild up-down up-down Auszeichnungen Preis für Informatikerinnen soll Frauen in IT-Branche locken Von dpa | 13.10.2022, 19:43 Uhr

Meike Nauta vom Institut für Künstliche Intelligenz in der Medizin am Universitätsklinikum Essen hat den 1. Preis beim diesjährigen Informatik-Wettbewerb Zeiss Woman Award gewonnen. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert und sollte am Donnerstagabend auf einer Festveranstaltung in Dresden überreicht werden, wie das Unternehmen mitteilte. Nauta ist zudem Doktorandin an der University of Twente in den Niederlanden. Im Ehrenamt organisiert sie unter anderem Workshops an Schulen als Botschafterin für Frauen in MINT-Berufen.