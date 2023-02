Warnstreiks bei der Deutschen Post Foto: Bernd Thissen/dpa up-down up-down Tarifstreit Postbeschäftigte demonstrieren in Dortmund für mehr Lohn Von dpa | 07.02.2023, 15:03 Uhr

Vor der Fortsetzung der Tarifverhandlungen bei der Deutschen Post haben nach Verdi-Angaben am Dienstag mehrere Tausend Postbeschäftigte in Nordrhein-Westfalen ihre Arbeit niedergelegt, um die Forderung nach 15 Prozent mehr Lohn zu unterstützen. Allein in Dortmund hätten sich rund 3500 Mitarbeiter an einer Kundgebung beteiligt, sagte ein Gewerkschaftssprecher.