Streik Foto: Roland Weihrauch/dpa up-down up-down Dienstleistungen Post und Verdi setzen Tarifgespräche fort Von dpa | 09.02.2023, 13:23 Uhr

In Düsseldorf sind die Verhandlungsdelegationen von Post und Verdi am Donnerstag wieder zusammengekommen, um die Tarifverhandlungen für die rund 160.000 Paketboten, Briefträger und anderen Beschäftigten im Inland fortzusetzen. Das bestätigten beide Tarifparteien der Deutschen Presse-Agentur. Zum Stand der Verhandlungen wollten sich beide Seiten aber nicht äußern. Die auf zwei Tage angesetzten Verhandlungen hatten am Mittwoch begonnen.