Bilanz Post legt Rekordzahlen vor - Verdi-Entscheidung über Streik

Vor dem Hintergrund eines drohenden Streiks von Briefträgern und Paketboten legt die Deutsche Post am Donnerstag ihre Jahreszahlen vor. Erwartet wird ein Rekordergebnis. Die Gewerkschaft Verdi will am gleichen Tag das Resultat einer Urabstimmung bekanntgeben und mitteilen, ob es zu einem unbefristeten Arbeitskampf kommen wird. Stimmberechtigt waren nach Angaben der Gewerkschaft mehr als 100.000 Mitglieder der Sparte Post & Paket Deutschland. Lehnen mindestens 75 Prozent das Tarifangebot der Post ab, soll es zum Streik kommen.