Post Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild Verbraucher Post erwägt vorzeitige Erhöhung des Briefportos Von dpa | 03.05.2023, 11:53 Uhr

Die Deutsche Post erwägt wegen deutlich gestiegener Kosten, ein Verfahren zur vorzeitigen Erhöhung des Briefportos anzustoßen. Man prüfe, ob gewisse Parameter erfüllt seien und werde dann entscheiden, sagte Post-Vorstand Tobias Meyer am Mittwoch in Bonn. „Natürlich werden wir uns genau anschauen, welche Möglichkeiten es gibt.“ Allerdings seien die Hürden für den entsprechenden verwaltungsrechtlichen Akt „nicht niedrig“, gab er zu bedenken. Die Post darf das Porto nicht selbst festlegen. Stattdessen macht die Bundesnetzagentur als zuständige Behörde Vorgaben, anhand derer die Post an der Preisschraube drehen darf.