Klima Post baut Tankstellennetz für Biogas an elf Paketzentren auf Von dpa | 19.10.2023, 13:40 Uhr

Die Post will in Deutschland an elf Paketzentren ein eigenes Tankstellennetz für Biogas aufbauen. Den klimaneutralen Kraftstoff Bio-CNG (Compressed Natural Gas) aus Abfall- und Reststoffen liefere OG Clean Fuels. Das Unternehmen baue und betreibe die Tankstellen auch, wie die DHL Group am Donnerstag in Bonn mitteilte.