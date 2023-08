Parteien Post attackiert Weber: Keine Bündnisse mit Rechtsextremisten Von dpa | 26.08.2023, 13:53 Uhr | Update vor 1 Std. Manfred Weber Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa/Archivbild up-down up-down

Der Vorsitzende der nordrhein-westfälischen SPD-Abgeordneten im Bundestag, Achim Post, hat den konservativen EVP-Chef Manfred Weber (CSU) scharf angegriffen. In seiner Kandidatenrede zur Wahl der neuen Spitze der NRW-SPD warf Post am Samstag bei einem Landesparteitag in Münster Weber vor, er organisiere „seit Jahr und Tag Bündnisse zwischen Christdemokraten und Rechtsradikalen, Rechtsextremisten und Faschisten.“. Dies habe er in Schweden, Finnland und Italien getan und es in Spanien erfolglos versucht.