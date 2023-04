Verwaltungsgericht Düsseldorf Foto: Martin Gerten/dpa up-down up-down Verhandlung Porno-Branche gegen Jugendschützer erneut vor Gericht Von dpa | 04.04.2023, 00:49 Uhr

Der juristische Streit über die Verbreitung pornografischer Internetangebote aus dem Ausland und den Jugendschutz in Deutschland geht in die nächste Runde. Am Dienstag (11.00 Uhr) befasst sich das Verwaltungsgericht Düsseldorf im Hauptsacheverfahren mit dem Fall.