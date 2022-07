ARCHIV - Eine ältere Frau tippt auf einem schnurlosen Festnetztelefon. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild FOTO: Karl-Josef Hildenbrand up-down up-down Wesel Polizistin bewahrt Rentnerin vor Verlust ihrer Ersparnisse Von dpa | 12.07.2022, 10:24 Uhr

Eine Polizistin hat in Wesel eine 84-Jährige vor dem Verlust ihrer gesamten Ersparnisse bewahrt. Die alte Dame habe einen „Schockanruf“ von Betrügern erhalten, die sich als Polizisten ausgaben, berichtete die richtige Polizei am Dienstag in Wesel.