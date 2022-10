Verkehrskontrolle Foto: Jonas Güttler/dpa/Symbolbild up-down up-down Bonn Polizistin bei Verkehrskontrolle verletzt: Fahrer flüchtig Von dpa | 14.10.2022, 13:05 Uhr

Ein Autofahrer ist bei einer Verkehrskontrolle in Bonn davongefahren und hat dabei eine Polizistin erfasst. Wie ein Sprecher der Polizei am Freitag sagte, wird gegen den Mann nun ermittelt. Er hielt demnach bei der Kontrolle am Donnerstagabend zunächst an - als die Beamten aber auf ihn zugingen, habe er seinen Wagen beschleunigt. Bevor er mit großer Geschwindigkeit davongefahren sei, habe er die 26 Jahre alte Polizistin erfasst. Sie kam verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei fahndete bislang erfolglos nach dem Autofahrer. Er wurde inzwischen als 28 Jahre alter Mann identifiziert und war nach ersten Erkenntnissen in einem Mietauto unterwegs. Gesucht werden nun Zeugen.