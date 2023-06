Knochensuche in Solingen Foto: Gianni Gattus/-/dpa up-down up-down Ermittlungen Polizisten entdecken weitere Knochen in Solinger Garten Von dpa | 29.06.2023, 11:47 Uhr

Auf der Suche nach Leichenteilen in einem Solinger Garten haben Polizisten auch am zweiten Tag der Aktion Knochenstücke entdeckt. Es seien weitere Knochenfragmente gefunden worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wuppertal am Donnerstag der dpa zu den Ergebnissen des Mittwochs. Ob es sich dabei um Knochenstücke von einem Tier oder Menschen handele, müssten weitere Untersuchungen ergeben. Das gelte auch für die am Dienstag gefundenen Knochenstücke. Die zweitägige Suchaktion in dem Solinger Garten, bei der Beamte Erde siebten, sei abgeschlossen.