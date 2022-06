ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Robert Michael Viersen Polizisten entdecken Brand zufällig: Sieben Verletzte Von dpa | 01.06.2022, 13:13 Uhr

Durch Zufall haben Polizeibeamte in der Nacht zum Mittwoch im Vorbeifahren einen Wohnungsbrand in Kempen am Niederrhein entdeckt. Personen auf der Straße hätten die Streifenwagenbesatzung durch Winken auf das Feuer aufmerksam gemacht, sagte Kempens Feuerwehr-Sachgebietsleiter Andreas Winges am Mittwoch auf Anfrage. Zuvor hatte die „Westdeutsche Zeitung“ berichtet.