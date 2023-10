Einbruch Polizisten brechen bei Einsatz durch marodes Dach Von dpa | 11.10.2023, 14:48 Uhr | Update vor 30 Min. Polizei Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einem Einsatz gegen einen mutmaßlichen Einbrecher sind in Wesel zwei Polizeibeamte durch das marode Dach einer Werkshalle gestürzt. Ein 22 Jahre alter Polizist habe sich dabei schwer verletzt, teilte die Polizei in Wesel am Mittwoch mit. Sein 25 Jahre alter Kollege habe leichte Verletzungen erlitten und im Dienst bleiben können. Bei dem Einsatz am Dienstag wurde mehrere Stunden später ein 32 Jahre alter Mann festgenommen. Er sitzt inzwischen wegen eines zuvor bestehenden Haftbefehls in Untersuchungshaft.