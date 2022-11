Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Kreis Unna Polizisten an Halloween mit Gegenständen beworfen Von dpa | 01.11.2022, 13:38 Uhr

Polizisten sind in Lünen (Kreis Unna) erst mit Eiern, dann mit Steinen, Flaschen und Pyrotechnik beworfen worden. Dabei wurde am Halloween-Montag mindestens eine Mülltonne in Brand gesteckt, wie die Polizei Dortmund am Dienstag mitteilte. An den Aktionen waren nach ersten Erkenntnissen mehrere Kleingruppen beteiligt, einzelne Personen konnten bereits identifiziert werden. Insgesamt wurden wohl drei Streifenwagen beschädigt, die Polizisten blieben unverletzt.