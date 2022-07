ARCHIV - An der Außenfassade steht auf einem Schild der Schriftzug: Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen. Foto: Guido Kirchner/dpa FOTO: Guido Kirchner up-down up-down OVG-Urteil Polizist unterliegt im Streit mit Land NRW um Ehrenamt Von dpa | 21.07.2022, 16:39 Uhr

Im juristischen Streit zwischen einem Polizisten und dem Land NRW um die Anrechnung ehrenamtlicher Tätigkeiten auf die Arbeitszeit hat der Beamte eine Niederlage erlitten. Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht in Münster wies eine Klage des Mannes am Donnerstag ab. Der Polizeibeamte war im Ehrenamt in der Kommunalpolitik tätig und hatte von seiner Dienststelle gefordert, dass knapp 120 Stunden für die Ausübung seines Mandats im Kreistag in Lippe von 2013 bis 2017 auf seinen Arbeitszeitkonto gutgeschrieben werden. Das OVG stellte aber in seinem Urteil fest, der Kläger habe keinen Anspruch darauf, dass die Zeiten seiner politischen Mandatsausübung zur Hälfte auf seine Arbeitszeit angerechnet werden.