Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down LKA ermittelt Polizist unter Verdacht wegen sexueller Belästigung Von dpa | 05.05.2023, 13:46 Uhr

Der Düsseldorfer Polizist, gegen den nach einer Karnevalsfeier an Altweiber wegen sexueller Belästigung von Kolleginnen ermittelt wird, ist an das Landeskriminalamt abgeordnet worden. Das hat ein LKA-Sprecher am Freitag in Düsseldorf sagt. Die Abordnung sei zum 27. April erfolgt. Status und Bezüge des Beamten blieben unverändert. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung über die Versetzung berichtet.