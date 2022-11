Polizei Foto: Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild up-down up-down Essen Polizist schießt auf Mann und verletzt ihn schwer Von dpa | 03.11.2022, 19:30 Uhr

Ein Polizist hat bei einem Einsatz in Essen am Donnerstag auf einen Mann geschossen und ihn schwer verletzt. Der Mann schwebe aber nicht in Lebensgefahr, sagte eine Polizeisprecherin.