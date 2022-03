Polizei FOTO: David Inderlied Recklinghausen Polizist rettet gestürzte 86-Jährige vom Gleis Von dpa | 10.03.2022, 16:44 Uhr | Update vor 49 Min.

Ein Polizist hat eine gestürzte alte Dame am Bahnhof von Castrop-Rauxel vom Gleisbett gerettet - wenige Minuten bevor ein Zug einfuhr. Die 86-Jährige sei am Mittwochmorgen gegen fünf Uhr früh offensichtlich gestolpert und auf die Gleise gestürzt, berichtete ein Polizeisprecher am Donnerstag. Sie habe mit starken Schmerzen am Boden gelegen und sich nicht mehr aus eigener Kraft aufrichten können. Der 61-jährige Polizist habe sie vom Gleis gezogen und einen Rettungswagen für die stark frierende Frau gerufen. Sie kam in ein Krankenhaus. Sie verdanke dem Eingreifen des Polizisten höchstwahrscheinlich ihr Leben, sagte der Sprecher.