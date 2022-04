Polizei FOTO: Oliver Berg Polizeiberuf Polizist mit mittlerer Reife: 2500 Bewerber für Schulversuch Von dpa | 20.04.2022, 12:29 Uhr

Fast 2500 junge Menschen haben sich in Nordrhein-Westfalen für den Einstieg in den Polizeiberuf mit mittlerer Reife beworben. Das teilten das Innen- und das Schulministerium am Mittwoch in Düsseldorf mit. Wegen der großen Resonanz, die die Erwartungen übertroffen habe, soll nun die Zahl der teilnehmenden Berufskollegs erweitert werden. Der entsprechende Schulversuch beginnt am 1. August.