Bonn Polizist kniet auf Kopf eines Täters: Untersuchung läuft Von dpa | 22.03.2022, 13:44 Uhr

In Bonn wird das Verhalten eines Polizisten überprüft, der sich brutal auf den Kopf eines gefesselten Gewalttäters gekniet haben soll. Die Polizei habe einen Prüfvorgang angelegt und angekündigt, die Akte zu dem Fall an die Staatsanwaltschaft weiterzuleiten, sagte am Dienstag ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Sobald die Akte eintreffe, werde man das Vorliegen eines Anfangsverdachts prüfen.