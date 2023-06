Polizei Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Polizist in Lebensgefahr: Verdächtiger in U-Haft Von dpa | 28.06.2023, 12:06 Uhr

Nach der lebensgefährlichen Verletzung eines Polizisten in Essen ist der 39-jährige Tatverdächtige in Untersuchungshaft gekommen. Ein Polizeisprecher sagte am Mittwoch, ein Haftrichter habe U-Haft wegen Verdachts auf versuchten Mord erlassen. Der Polizeibeamte schwebe unverändert in akuter Lebensgefahr. Die genauen Umstände des Vorfalls müssten noch ermittelt werden. Der Polizist war am Montag bei einer Verkehrskontrolle angefahren worden.