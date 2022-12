Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Essen Polizeiwagen auf Einsatzfahrt verunglückt Von dpa | 25.12.2022, 12:52 Uhr

Ein Streifenwagen ist in Essen auf dem Weg zu einem Einsatz verunglückt. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, war der Wagen am Samstagabend mit Blaulicht und Martinshorn langsam über eine rote Ampel in eine Kreuzung gefahren, als er von einem Auto gerammt wurde. Die beiden darin sitzenden Frauen im Alter von 66 und 68 Jahren sowie eine 25-jährige Polizistin wurden den Angaben zufolge leicht verletzt.