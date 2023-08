Dortmund Polizeischüsse: Experte fordert Bodycam-Einschaltpflicht Von dpa | 08.08.2023, 08:53 Uhr | Update vor 25 Min. Polizeischüsse Dortmund Foto: Gregor Bauernfeind/dpa/Archivbild up-down up-down

Als Konsequenz aus den tödlichen Polizeischüssen auf einen 16-Jährigen in Dortmund vor einem Jahr fordert der Polizei-Experte Rafael Behr eine Einschaltpflicht für die Bodycams der Beamten. „Immer noch bleibt es den Beamten überlassen, das ist mangelhaft, das muss geändert werden“, sagte Behr am Dienstagmorgen im WDR. „Denn wir haben Grund, den Erzählungen der Polizei zu misstrauen, gerade nach solchen Fällen.“ Da brauche es objektive Beweismittel. Behr ist Professor für Polizeiwissenschaften mit den Schwerpunkten Kriminologie und Soziologie am Hochschulbereich der Akademie der Polizei Hamburg.