Kriminalität Polizeischüsse auf Mann mit Messer: Schwerverletzt Von dpa | 06.04.2023, 05:50 Uhr

Ein Mann mit einem Messer ist an einer Tankstelle in Moers bei Duisburg von der Polizei angeschossen worden. Er habe am Mittwochabend eine Mitarbeiterin der Tankstelle mit einem Messer bedroht, worauf diese den Notruf gewählt habe, teilten die Kreispolizeibehörde in Wesel und die Staatsanwaltschaft Kleve in einer gemeinsamen Mitteilung mit.