Landtag Polizeischüsse auf Autofahrer: SPD beantragt Sondersitzung Von dpa | 16.06.2023, 05:55 Uhr

Zum Schusswaffeneinsatz der Polizei gegen einen 19-Jährigen in Bad Salzuflen hat die SPD-Landtagsfraktion eine Sondersitzung des Innenausschusses beantragt. Das teilte die Fraktion mit. Geklärt werden solle unter anderem, wieso es von dem Einsatz offenbar k<eine Videoaufnahmen von Kameras an Streifenwagen oder Bodycams der Polizisten gebe, so die SPD. Bei dem Einsatz hatten die Beamten nach Polizeiangaben mehr als 30 Schüsse abgegeben. Der 19-Jährige wurde mehrfach getroffen und ist laut Staatsanwaltschaft vermutlich querschnittsgelähmt.