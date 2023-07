Polizeikontrolle Foto: Paul Zinken/dpa/ZB/Symbolbild up-down up-down Verkehr Polizeikontrollen in Eschweiler und Aachen Von dpa | 29.07.2023, 13:15 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Polizei Aachen hat am Freitagabend gemeinsam mit Beamten des Zolls und des Ordnungsamtes mehrere Orte in Eschweiler durchsucht. In einem Kiosk sicherten die Beamten unter anderem eine geringe Menge Drogen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Eine Shisha-Bar sei nach der Kontrolle vorübergehend geschlossen worden, da die CO2-Werte im Raum zu hoch waren. In einer anderen Shisha-Bar in Eschweiler wurden laut Polizeiinformationen Verstöße gegen das Nichtraucherschutzgesetz festgestellt. Auch in der Aachener Innenstadt kam es am Abend zu Verkehrskontrollen der Polizei. Dabei haben die Einsatzkräfte neun Ordnungswidrigkeiten feststellen können.